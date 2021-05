Pepe pediu desculpa a Rafa após entrada dura

Pepe viu o cartão amarelo por falta sobre Rafa, aos 64 minutos, e o defesa-central do FC Porto acabou por pedir desculpa ao seu adversário quatro minutos depois e no preciso momento em que Rafa era substituído. Ao aperceber-se das queixas que o avançado do Benfica ainda mantinha na sequência da sua entrada, Pepe fez questão de lamentar o sucedido, num gesto de fair play.