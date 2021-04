Pepe: «Porque é que Jorge Jesus não falou quando os seus jogadores pisaram o Corona?»

Pepe confessou ter-se sentido "envergonhado" ao ouvir as declarações de Jorge Jesus após a entrada de Eustáquio no jogo entre o Paços de Ferreira e os encarnados que valeu um vermelho direto ao jogador. Numa longa entrevista publicada esta sexta-feira no semanário 'Novo', o capitão do FC Porto disse ainda que que considera "triste" quem aponta ao número de penáltis assinalados a favor dos azuis e brancos.





"É triste. Sabemos que isso vem do sul, vem de baixo, vem de onde vem, sabemos disso e visa condicionar um árbitro, todo o trabalho de uma equipa de arbitragem. Acho que quando condicionam desta maneira é complicado. Ontem [entrevista foi feita no dia a seguir ao P. Ferreira-Benfica], mesmo após uma entrada do Eustáquio sobre um jogador do Benfica, ver um treinador falar daquela maneira... senti-me envergonhado por um treinador falar daquela maneira. [Está a referir-se a Jorge Jesus?] Sim, estou. Porque é que ele não falou quando os jogadores dele pisaram o Corona? Quando jogámos contra ele vínhamos de um jogo de 120 minutos e disseram: 'É este Benfica que queremos, agressividade, agressividade'. E o próprio treinador que fala de agressividade vem agora falar do Eustáquio... um lance em que tentou jogar a bola, infelizmente atingiu o jogador do Benfica. Nós, jogadores, não temos maldade, não queremos lesionar outro companheiro de profissão. Acho que foram declarações lamentáveis de uma pessoa que sabe e percebe de futebol e depois tem este tipo de comentários", afirmou.