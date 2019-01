Pepe procura fazer 'bingo' entre Portugal e Espanha

Pepe tem uma carreira recheada de conquistas que contemplam todos os troféus que existem no futebol espanhol (Liga, Taça do Rei e Supertaça), sempre com a camisola do Real Madrid, e o mesmo pode acontecer no futebol português, caso o FC Porto saia vencedor na noite de amanhã, na decisão frente ao Sporting. O luso-brasileiro, de 35 anos, foi campeão duas vezes pelo FC Porto, ergueu uma Taça de Portugal e duas Supertaças. Para fazer bingo na Península Ibérica, só lhe falta mesmo juntar ao seu palmarés a Allianz Cup.Em maio de 2007, no derradeiro jogo que fez na sua primeira passagem pelos dragões, o defesa festejou a conquista do título nacional e volvidos 11 anos e meio poderá voltar a conquistar um troféu em Portugal. Isto ao cabo de quatro encontros disputados, dois deles para esta competição, e apenas numa semana e meia desde que se (re)estreou no FC Porto. Só no futebol turco, ao serviço do Besiktas, é que Pepe ficou a zero no que respeita a conquistas.Mesmo no panorama internacional, o experiente central venceu a Champions por três vezes, o Mundial de Clubes, Supertaça Europeia e Taça Intercontinental, para além do Euro’2016 pela Seleção Nacional. *