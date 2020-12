Pepe projeta a Supertaça: «Paixão e garra fazem-nos sobressair em momentos difíceis»

Pepe, defesa-central do FC Porto, projetou esta segunda-feira o duelo da Supertaça Cândido de Oliveira frente ao Benfica, marcada para quarta-feira (20h45) no Municipal de Aveiro.





"Trabalhamos para alcançar estes objetivos, é um título que está em jogo, obviamente que todos nós queremos ganhar e vamos fazer tudo para conquistar esta Supertaça", afirmou o internacional português, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol, considerando que, para conquistar o troféu, os dragões vão precisar da "paixão" que colocam em campo."Essa paixão e garra faz com que muitas vezes consigamos sobressair em momentos difíceis. Represento um clube que tem como características a garra, o querer vencer sempre, a paixão com que disputamos todos os lances, sabendo que cada momento poderá representar um lance perigoso ou um golo", justificou Pepe, que ainda recupera de lesão e treina de forma condicionada.Quanto à ausência de público devido à pandemia de covid-19, Pepe garantiu que os jogadores se sentem apoiados mesmo à distância. "Mesmo de casa os adeptos continuam a apoiar, sentimos o carinho deles e trabalhamos para lhes dar alegrias. Temos o objetivo de fazer sempre bem as coisas, de forma a honrar a camisola e dar o nosso melhor em prol do FC Porto, esse espírito estará sempre presente", vincou Pepe.