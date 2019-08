Pepe reage questão sobre Danilo: «Isso é uma pergunta que tem alguma coisa aí...»

O FC Porto joga esta terça-feira, diante do Krasnodar, uma importante cartada no sentido de se manter na luta pela presença na fase de grupos da Liga dos Campeões e Pepe frisa a importância da união entre adeptos e jogadores. Quando confrontado com a eventual ausência de Danilo, o internacional português detetou a 'matreirice' da questão e foi politicamente correto.





"Extremamente importante que estejamos juntos. É um jogo extremamente importante para nós, jogadores, clube e para os adeptos também. Acho que amanhã vai ser um dia especial para todos nós."

Estado de espírito após o Gil Vicente

"Tive a oportunidade de falar depois do jogo e o que interessa é olharmos para o futuro. Estamos focados."

Como parte a equipa?

"Parte com o mesmo espírito que tivemos no primeiro jogo, sabendo que 50% desse caminho já foi percorrido e que faltam os outros 50%. Mas que temos de estar ao nosso melhor nível para poder passar esta eliminatória para poder fazer um bom jogo e honrar esta camisola que vestimos."

É muito diferente para o FCP jogar com ou sem Danilo?

"Isso é uma pergunta que tem alguma coisa aí... Acho que o mais importante é que nós temos um bom grupo de jogadores, todos são importantes e trabalham para merecer uma oportunidade. Cabe ao nosso treinador escolher. Todos querem jogar e todos almejam sair no final vencedores, é para isso que estamos aqui, que trabalhamos, para no final estarmos todos contentes."