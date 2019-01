Pepe: «Real Madrid era cemitério dos centrais»

Para lá de ter explicado o que mudou no Pepe atual em relação ao Pepe de há uma década, na sua primeira passagem pelo FC Porto, o defesa central lembrou a forma que os dragões o moldaram antes de assumir a tarefa de rumar ao Real Madrid, um clube que até então era, no seu entender, um "cemitério dos centrais".

"Saí do Marítimo e vim para o FC Porto. Vivia numa ilha e vir para o continente foi uma mudança muito grande. Tive aquele primeiro ano de adaptação em que considero que não fui eu próprio. A equipa também não esteve bem. Mas os meus dois últimos anos foram fantásticos. Esperei pela minha oportunidade, até porque tinha outros grandes centrais, como agora", afirmou. "É como no Real Madrid. Era o cemitério dos centrais. Todos os centrais que chegavam não se conseguiam afirmar. E o FC Porto preparou-me para isso. Fiz lá 10 épocas. Já tinham passado por lá grandes centrais e não se conseguiram afirmar como eu".Para Pepe, outro momento feliz do regresso ao FC Porto foi voltar a ver o "amigo" Iker Casillas, com quem jogou em Espanha. "Foi muito bom o reencontro com o Iker. Estou muito feliz porque ele está bem e feliz. Quando cheguei ao Real Madrid falava do FC Porto. Posso ter alguma influência em ele ter vindo para cá... Não sei", contou.