Pepe Reina e o amigo Casillas: «Continuar a jogar? Já ganhou massa para as próximas sete gerações»

Pepe Reina, experiente guarda-redes espanhol do Milan, comentou a situação do amigo Iker Casillas no FC Porto. Para o guardião, é hora de o compatriota deixar o futebol e dedicar-se ao mais importante, até porque, garante em tom de brincadeira, Casillas já juntou economias para os próximos largos anos."Vi-lo aliviado e feliz por tudo não passou de um susto, e consciente de que tem de desfrutar da vida com a mulher e os filhos. Continuar? Já ganhou massa para as próximas sete gerações", referiu Reina à rádio Cadena SER.O guarda-redes do Milan aconselhou Casillas a olhar agora para a família, porque a carreira está mais do que completa e foi brilhante: "Tem de aproveitar a vida e estar tranquilo. Todos vamos passar por isso. Retira-se no topo, quando estava a ser competitivo e a lutar por tudo. Se olhar para trás só tem de sentir-se orgulhoso do que fez e da família que criou, que agora é o que tem de ser mais importante para ele. É o meu ponto de vista e o que espero como amigo".Recorde-se que Iker Casillas sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante um treino do FC Porto. O espanhola já está em casa a recuperar e ainda não se sabe se vai continuar a jogar futebol.