Pepe renova com o FC Porto até junho de 2023

Pepe renovou com o FC Porto até junho de 2023, apurou Record. O acordo está a ser selado numa cerimónia que decorre no Estádio do Dragão esta tarde, confirmando-se a informação avançada por Pinto da Costa na última semana. O central, de 37 anos, já se encontrava nos últimos meses da ligação assinada em janeiro de 2019, pelo que havia necessidade de prolongar a mesma.





Apesar da idade, o internacional português continua a mostrar, jogo após jogo, que tem condições para se manter ao mais alto nível, sendo até uma das principais figuras do FC Porto (e da Seleção Nacional) neste início de época.Consciente da importância do capitão de equipa, que herdou a braçadeira após a saída de Danilo Pereira, a SAD foi lesta em oferecer uma proposta de renovação de contrato de acordo com as pretensões de Pepe, que já assumiu publicamente que é no Dragão que pretende terminar a carreira.