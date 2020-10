Pepe: «Rúben Dias? Espero sair do jogo mais feliz do que ele»

Depois dos elogios recebidos por Rúben Dias, Pepe comentou o confronto com o colega de Seleção Nacional, no Manchester City-FC Porto de amanhã.





"Obviamente que comentámos sobre este jogo entre nós, mas não é só o Rúben. Também há o Bernardo, o Cancelo. Tenho um respeito muito grande pelo Rúben desde o primeiro dia que chegou à Seleção. Foi sempre um jogador exemplar no grupo e isso demonstra o seu carácter. Fico feliz por ele poder vir para um clube com o Man. City, de evoluir na carreira, mas amanhã vamos ser adversários. Vou lutar pelos meus interesses e ele fará o mesmo. Mas espero poder sair do jogo mais feliz do que ele", disse Pepe.Atendendo à sua experiência internacional, Pepe já defrontou várias vezes o Manchester City e, por exemplo, Kun Aguero. "Não é o Pepe contra o Aguero ou contra o Rúben Dias. É um jogo muito importante para as duas equipas. Farei de tudo para poder ganhar este jogo, os colegas farão o mesmo, sabendo e tendo a humildade de reconhecer que o adversário é bastante forte, mas isso não nos impede de poder trabalhar e competir em campo. São onze contra onze e o futebol continuará a ser assim", assinalou.