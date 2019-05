Pepe saiu em lágrimas

Pepe foi o primeiro jogador do FC Porto a desperdiçar um penálti, anulando a vantagem que a sua equipa tinha após Bas Dost ter falhado. Assim que desceu da tribuna com a medalha na mão, o defesa não conseguiu esconder as emoções e regressou ao relvado a chorar. Convém assinalar que os adeptos ainda o tentaram animar.