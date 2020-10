Pepe: «Sinto-me com capacidade de poder sonhar e voltar a ganhar a Champions»

Pepe olha com ambição para esta nova campanha na Liga dos Campeões. "Sinto-me bem, com capacidade de poder sonhar e voltar a ganhar a prova. É um clube que gosto tanto, por isso trabalho todos os dias para esse objetivo. Sabemos que vai ser preciso muito sacrifício, é o meu pensamento e é o que me faz poder estar hoje a competir ao mais alto nível", disse, ele que já conquistou a liga milionária em três ocasiões, no Real Madrid.





"O mais importante é ter concentração competitiva e sentido de responsabilidade muito grande por representar um clube como o FC Porto, dar o melhor de si para ajudar o grupo. São coisas muito fundamentais para podermos estar unidos e coesos dentro de campo e conseguir o que tanto queremos que é a vitória e poder levar o clube o mais longe possível", referiu.Nesta fase de grupos, o FC Porto medirá forças com o Man. City e ainda o Olympiacos e o Marselha. "Temos de olhar para nós próprios. O que pudermos fazer... Nós vamos dar tudo para nos qualificarmos. É o objetivo. É o que os colegas e o nosso treinador nos exige para podermos nos qualificar, o trabalho e determinação, o sermos competitivos e dar o nosso melhor pelo clube e pelo grupo", apontou.Pepe comentou ainda o facto de assumir a braçadeira de capitão, após a saída de Danilo Pereira para o PSG. "Estou feliz. Muito feliz. Sei a responsabilidade de representar o clube como capitão e fiquei muito feliz. É uma honra enorme para mim. É um clube por que tenho muito carinho", assinalou.