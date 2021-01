Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pepê tem acordo com o FC Porto até 2026: duração do vínculo acertada Detalhes que faltam ultimar entre clubes já não devem colocar o negócio em causa. Grémio quer ‘limpar’ cabeça do extremo o quanto antes





• Foto: Reuters