Pepe tem regresso à vista

A presença nos exercícios de aquecimento antes do jogo frente ao Tondela, anteontem, levantou a ponta do véu relativamente à recuperação de Pepe e no final do jogo foi o próprio Sérgio Conceição a revelar que o central até já poderia ter ido para o banco de suplentes. Ontem, os dragões, no seu site, confirmaram que o internacional português, de 37 anos, evoluiu para um plano de treino integrado e condicionado, colocando-o muito próximo do regresso à competição.

Isso significa que Pepe deverá estar entre os eleitos para a receção ao P. Ferreira e, mesmo que não seja titular, poderá beneficiar de minutos na segunda parte para ganhar ritmo. O objetivo de Sérgio Conceição é ter o seu jogador mais experiente em perfeitas condições para a decisão da Supertaça, na próxima semana, diante do Benfica.