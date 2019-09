Pepe: «Temos de saber jogar assim quando é preciso defender»

Pepe, central do FC Porto, explicou que a equipa estava preparada para sofrer e elogiou a entrada em campo da equipa."Na primeira parte fizemos uma grande exibição. Na segunda parte sabíamos que ia ser muito complicado. Como o nosso míster nos disse, este é um campo difícil. Deixámos os centrais do Rio Ave circular entre eles e eles não criaram grandes ocasiões de perigo. Temos de saber controlar o jogo. Foi um jogo bom nesse sentido", referiu na zona de entrevistas rápidas à Sport TV.O defesa português, de 36 anos, salientou o espiríto de sacrifício da equipa que também tem de estar preparada para jogos assim."Temos de saber jogar assim quando é preciso defender. O Rio Ave tem bons jogadores, boa circulação de bola. Entretanto, começaram a jogar muito direto, mas nós conseguimos controlar bem. A entrada do Mbemba também ajudou nesse aspeto e demos uma boa resposta", destacou.