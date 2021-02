Pepê termina jogo do Grémio a coxear

Pepê disputou os 90 minutos da vitória do Grémio sobre o Athletico Paranaense, este domingo à noite, mas acabou o jogo sinalizando um problema físico. O extremo, que será reforço do FC Porto na próxima temporada, terminou a partida a coxear ligeiramente, um problema que, tudo indica, não será preocupante.





Marcação acirrada! Pepê aproveitou pra tomar uma água e Jonathan não desgrudou do atacante. #trarenagre pic.twitter.com/TqOU9jm93e — Lucas Bubols (@lucasbubols) February 21, 2021

Face aos sinais dados pelo jogador, Renato Gaúcho acabou por posicioná-lo numa zona do terreno mais interior, de forma a que Ferreira cumprisse o papel de Pepê ao nível defensivo sobre o flanco esquerdo.Principal figura do tricolor gaúcho, Pepê contou com uma marcação cerrada por parte de Jonathan, até mesmo quando o jogo parou e o reforço do FC Porto foi... beber água. O momento caricato foi partilhado nas redes sociais pelo jornalista Lucas Bubols, do Globoesporte.