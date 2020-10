Pepe: «Tínhamos de entrar mais fortes, sabíamos que o Marítimo se ia fechar»

O FC Porto perdeu (2-3) na receção ao Marítimo, em jogo da 3.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que os dragões nunca estiveram na frente do marcador.





No final da partida, Pepe afirmou que a equipa não entrou bem no encontro, demonstrando alguma passividade diante dos insulares."Não foi uma questão de mérito nem demérito. Não entrámos bem, estivemos um pouco passivos. Tínhamos de entrar mais fortes, sabíamos que o Marítimo se ia fechar. O jogo esteve muito tempo parado e a nossa equipa desconcentrou-se, mas isso não pode ser desculpa. Há mérito do adversário, mas tivemos oportunidade de ir para a frente do marcador. É o futebol, agora temos um jogo fora e temos condições de ir buscar estes pontos que perdemos", começou por dizer o defesa-central dos dragões, em declarações à Sport TV"Foi um pouco assim na segunda parte. O Marítimo usou todas as armas para travar o nosso ritmo, sentimos isso dentro do campo. Não é por acaso que o árbitro deu dez minutos de compensação. Quando defrontamos equipas destas, temos de nos focar no nosso jogo e não ligar ao anti-jogo da equipa adversária. Estamos na terceira jornada e ainda há muitos pontos para disputar. Um jogador do FC Porto tem de estar triste com as derrotas. Trabalhamos todos os dias para ganhar, mas às vezes há estes jogos. Temos de estar fortes para o resto da época", concluiu.