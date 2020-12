Pepe vai ser operado amanhã

O duelo com o Paços de Ferreira pode ter permitido ao FC Porto apurar-se para a final four da Allianz Cup, mas nem tudo foi positivo para os dragões. Pepe, que regressava de lesão, voltou a ser travado por um problema físico, desta feita na face.





Segundo os dragões, o internacional português sofreu uma fratura na arcada zigomática, que o obrigará a ser operado. Os dragões não adiantam o período de paragem, mas é praticamente certo que Pepe ficará de fora do clássico com o Benfica, da Supertaça, marcado para a próxima quarta-feira.Capitão do FC Porto sofreu uma fratura na arcada zigomáticaPepe foi transportado desde o Estádio do Dragão até uma unidade hospitalar da cidade do Porto, onde se encontra internado, após ter saído lesionado ao minuto 79 na vitória (2-1) sobre o Paços de Ferreira.Na sequência de um choque na área pacense, o capitão portista sofreu uma fratura na arcada zigomática, lesão à qual será operado esta quinta-feira.O defesa central de 37 anos não atuava desde o passado dia 27 de outubro e voltou aos relvados na noite desta quarta-feira para assumir a titularidade na receção aos castores, relativa aos quartos de final da Taça da Liga.