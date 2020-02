Pepe: «Vamos focar-nos no campeonato para voltar a ser aquilo que somos»

De regresso aos relvados depois de uma ausência de algumas semanas - entrou ao intervalo para o lugar de Uribe -, Pepe lamentou o desaire sofrido diante do Bayer Leverkusen, que acabou por ditar o adeus à Liga Europa, mas optou já por passar a página e apontar o foco ao que resta disputar, nomeadamente o campeonato.





"A eliminatória ficou muito difícil com o golo do Bayer. Entrámos bem, procurámos reagir à adversidade, mas não conseguimos marcar golos. Sabíamos que um dos pontos fortes do Bayer são as transições. O FC Porto não joga atrás e a mudança tática serviu para projectar os laterais e tentar desequilibrar o adversário, mas o Bayer é muito forte nas transições e sofremos um bocadinho. Fomos aguerridos e lutámos imenso, mas a eliminatória resume-se à eficácia deles", assumiu, em declarações à SportTV."Gostaríamos de ir o mais longe possível. A ideia é de estar nos grandes palcos, mas tocou-nos sair. Faz parte do futebol. Vamos focar-nos no campeonato para voltar a ser aquilo que somos", finalizou.