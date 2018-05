O dia de aniversário foi especial para Iker Casillas, que recebeu os parabéns de vários quadrantes da sociedade, especialmente do futebol. Para além do FC Porto, da federação espanhola, liga espanhola e FIFA, também o internacional português Pepe, ex-companheiro no Real Madrid, não deixou passar em claro a data: "Muitas felicidades. Estás como o vinho do Porto... com 37 anos, que rico!"

Para além destes, destaque para o ator Antonio Banderas. O compatriota do guarda-redes do FC Porto também deixou uma mensagem: "Querido amigo Iker Casillas, que tenhas um dia de aniversário muito feliz, campeão. Desfruta do dia. Abraços e beijos para toda a família."