Pepe: «Vejo o grupo motivado para continuar o que estávamos a fazer»

Pepe comentou o atual momento vivido no país e garantiu que, apesar de tudo, o plantel do FC Porto continua motivado para dar continuidade ao que vinha fazendo até então.





"Hoje, pelo facto de estarmos em casa, não estamos isolados do mundo. Eu vejo o grupo bem, motivado, estamos todos a trabalhar. É verdade que o grupo está comprometido, vejo o grupo muito comprometido, com muita motivação de poder dar continuidade ao trabalho que estávamos a fazer. Acho que somos um grupo muito forte e falamos entre nós que não podemos deixar cair", apontou, antes de prosseguir com a mesma idade."Até porque é tudo muito novo para todos. Temos de seguir com o foco, o trabalho, até porque isso vai fazer de nós ainda mais fortes. Não podemos entregar-nos para essa situação que é extremamente nova para todos. Temos de ter esperança e temos que agarrar com unhas e dentes tudo o que é possível neste momento. Como jogadores, como sociedade. É esperar porque que dias melhores virão", sublinhou.