Pinto da Costa abre a porta ao regresso de Ricardo Quaresma ao FC Porto

Pinto da Costa deixou a porta do Dragão aberta para o regresso de Ricardo Quaresma. A revelação foi feita numa entrevista ao 'Portal dos Dragões', frisando que o extremo será sempre bem-vindo ao FC Porto, seja como jogador ou, mais tarde, noutras funções.





"Regressar a casa como jogador nunca pensamos, porque a época está a decorrer e estamos só concentrados no campeonato. Mas um jogador como o Queresma, que tem um carinho enorme pelo FC Porto, com quem tenho relações diferentes das de presidente/jogador... Será sempre um prazer se, um dia, ele regressar, seja como jogador ou já depois de ter acabado a carreira, num cargo técnico ou diretivo. O Quaresma esta tão ligado ao FC Porto, como o FC Porto e e os seus adeptos, nos quais me incluo, sentem um carinho muito grande por ele", referiu Pinto da Costa.