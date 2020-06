Pinto da Costa admite que o próximo deve ser o seu último mandato como presidente

Caso vença as eleições no próximo fim-de-semana, Pinto da Costa irá iniciar aquele que será, muito provavelmente, o seu último mandato na presidência do FC Porto. A garantia foi dada pelo próprio, em entrevista ao Porto Canal, apontando Rui Moreira, André Villas-Boas e António Oliveira como boas opções para o substituírem em 2024.





"Estou convencido que será o último mandato, também tenho direito de gozar a vida e o FC Porto. Não estou a garantir, mas mal do FC Porto se nenhum dos possíveis candidatos não se assumirem nos próximos anos. Estou convencido que com o Rui Moreira, o André Villas-Boas e o António Oliveira, apesar de ter dito que não quer, ficaria super descansado e super feliz porque sabia que podia ver sem responsabilidade o FC Porto a continuar na senda de triunfos", assegurou o líder portista.Sobre a lista que apresentou para o Conselho Superior, com vários nomes ligados à política, Pinto da Costa explicou-se e aproveitou para deixar uma bicado a Mário Centeno, Ministro das Finanças. "Para mim, um presidente de Câmara não é um político. Rui Moreira não é um político, é um autarca. Há é políticos que viram autarcas, mas não é o caso, ele nem sequer tem partido. Mas não tenho nada contra os políticos, tenho é com os que se assumem quando estão em determinados cargos. Por exemplo, ver o Mário Centeno discutir o Orçamento de Estado e dizer que tem de se despachar para ir ver o Benfica… O presidente da Câmara do Porto e o presidente da Câmara de Gaia jamais diriam uma coisa dessas", sublinhou.