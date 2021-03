Pinto da Costa: «Alarcón teve um desastre e tomou medicação que não poderia tomar se estivesse a correr»

Na entrevista ao Porto Canal, Pinto da Costa abordou também a situação em torno de Raúl Alarcón, ciclista espanhol que foi recentemente suspenso pela UCI devido a "uso de métodos e/ou substâncias proibidas". Uma suspensão que o fez perder as duas Voltas a Portugal que conquistou pela W52-FC Porto, mas o assunto, segundo o líder dos dragões, não ficará por aqui e o FC Porto irá recorrer da decisão.





"O ciclista, quando veio o inquérito, entregou o assunto a um advogado espanhol. Eu e o Sr. Quintanilha contactámos o Alarcón, demos-lhe conhecimento… Ele está em julgamento, na 5.ª chega ao Porto e na 6.ª feira reúne-se connosco para recorrer. Iremos recorrer até onde for possível internacionalmente. Porquê? Porque as pessoas pensam que ganhou a Volta e estava dopado. Ele em todas as etapas fez controlo antidoping e em nenhuma acusou positivo. Ele teve um desastre em que ficou todo maltratado, teve de ser operado e tomou medicação que, se estivesse a correr, não poderia tomar. A W52 comunicou a quem devia… O que foi acusado é que o boletim biológico teve alterações, não que tomou doping… Portanto vamos recorrer e, seja qual for a decisão, iremos até às últimas consequências para defender a honra do ciclista e da própria equipa, porque, repito, em duas Voltas andou grande parte do tempo com camisola amarela e foi sempre negativo nos controlos", declarou o líder portista.