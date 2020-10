Pinto da Costa anunciou renovação de jogador para a próxima quarta-feira

Pinto da Costa revelou que o FC Porto vai anunciar na próxima quarta-feira a renovação do contrato com um jogador do plantel, escusando-se, no entanto, a revelar o nome, sabendo-se que estão em final de vínculo Marega, Sérgio Oliveira, Otávio e Pepe.





"O FC Porto, com qualquer condição financeira, e o doutor Fernando Gomes já referiu que estamos convictos de que vamos sair do fair-play financeiro, está interessado em renovar com todos os bons jogadores, mas naturalmente dentro de limites razoáveis e das possibilidades do futebol português. Já existem negociações, havia um jogador que deveria estar agora a assinar a renovação e passou para de hoje a oito dias, por causa desta cerimónia, portanto estamos em contactos com eles. Agora, é evidente que sabemos até onde podemos ir e iremos até ao máximo onde pudermos ir, esperando poder resolver esses problemas", explicou o presidente do FC Porto, durante a apresentação do Relatório e Contas da SAD.O líder dos dragões referiu ainda que os jogadores que o FC Porto pretendia para reforçar o plantel foram todos garantidos, não tendo os problemas financeiros sido um entrave para a concretização desses alvos."Os jogadores que pretendíamos trazer, conseguimos trazê-los todos, foram considerados importantes para a renovação da equipa. Alguns já jogaram, e creio que bem, outros irão jogar brevemente e na altura que o treinador entender que estão preparados, portanto formamos o plantel que queríamos ter e que conseguimos realmente. Foi considerado que o FC Porto tinha feito um grande mercado de transferências. Se não tivéssemos esse problema financeiro, o plantel seria o mesmo, porque outros jogadores que pretendíamos trazer não vieram, não porque não tivéssemos possibilidades, mas porque os clubes entenderam que não vendiam", fez questão de revelar o presidente dos dragões.