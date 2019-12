Pinto da Costa apoia recandidatura de Fernando Gomes: «FPF tornou-se instituição mais prestigiada»

Pinto da Costa manifestou o seu apoio à recandidatura de Fernando Gomes à liderança da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Num comunicado, o presidente do FC Porto destacou o crescimento da instituição com Gomes ao leme e deixou vários elogios ao líder federativo."Apoio o Dr. Fernando Gomes porque lhe reconheço há muitos anos as principais qualidades que um dirigente desportivo deve ter. Estuda bem os assuntos sobre os quais tem de tomar de decisões, é capaz de conceber e implementar projetos inovadores e consegue normalmente alcançar os objetivos a que se propõe", disse Pinto da Costa, rematando: "Como atleta e como dirigente, fosse em que modalidade fosse, o Dr. Fernando Gomes afirmou-se muitas vezes como um campeão. É de campeões que o futebol português precisa para ser cada melhor e mais credível."1. O Dr. Fernando Gomes tem uma carreira longa e de sucesso no mundo desportivo, tendo-se destacado em todos os cargos que ocupou pela competência e pela obtenção de resultados. O reconhecimento internacional do seu trabalho é a prova de que tem todas as condições para continuar a liderar a Federação Portuguesa de Futebol.2. Apoio o Dr. Fernando Gomes porque lhe reconheço há muitos anos as principais qualidades que um dirigente desportivo deve ter. Estuda bem os assuntos sobre os quais tem de tomar de decisões, é capaz de conceber e implementar projetos inovadores e consegue normalmente alcançar os objetivos a que se propõe.3. Durante os mandatos do Dr. Fernando Gomes, a Federação Portuguesa de Futebol tornou-se uma instituição mais prestigiada a vários níveis. O sucesso desportivo das seleções nacionais, a gestão equilibrada e o desenvolvimento do património da Federação têm a marca indelével de um dirigente habituado ao sucesso há muitos anos.4. Como atleta e como dirigente, fosse em que modalidade fosse, o Dr. Fernando Gomes afirmou-se muitas vezes como um campeão. É de campeões que o futebol português precisa para ser cada melhor e mais credível.5. Com o dr. Fernando Gomes o futebol português modernizou-se, mas o trabalho está longe de estar concluído. Conheço-o bem e sei que nunca deixa o trabalho a meio e, por isso, estou a seu lado e apoio a recandidatura a um novo mandato.6. A FPF é a locomotiva do futebol, português, que necessita da experiência e saber do dr. Fernando Gomes, que apoio na sua decisão de recandidatura.