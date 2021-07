Pinto da Costa apresenta recurso contra castigo de 21 dias

Jorge Nuno Pinto da Costa decidiu apresentar recurso contra o castigo que lhe foi aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência das declarações proferidas após o jogo com o Sp. Braga, a contar para as meias-finais da Taça de Portugal, no qual os dragões acabaram com nove, em virtude das expulsões de Luis Díaz, após lance com David Carmo, e de Uribe.





O presidente portista havia sido suspenso por 21 dias, em virtude de ter proferido as seguintes afirmações: "Não é desta forma como se tem vindo a acumular nestes últimos jogos em relação às arbitragens com o Futebol Clube do Porto que nos vão vergar"; "São muitos falhanços, demasiados falhanços, para estarmos sempre a levar com este 4.º árbitro – com este VAR, perdão. O que se passou hoje vocês analisem! Analisem bem as jogadas que houve durante todo o encontro para ver a dualidade de critérios que houve"; e "Nós queremos paz no futebol, mas não provoquem mais, não brinquem mais com o esforço de jogadores, dos treinadores e de todos os adeptos do Futebol Clube do Porto".Estas declarações foram inseridas no acórdão proferido pela secção não profissional do CD da FPF, que considerou que as mesmas tinham caráter "difamatório e depreciativo, além de intimidatório".O presidente portista não concorda com o castigo e, por essa razão, decidiu interpôr recurso.