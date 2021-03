Pinto da Costa ataca o Estado por causa dos prejuízos da Covid-19: «Mantém o cariz de caloteiro»

Pinto da Costa voltou a manifestar o seu desagrado relativamente à forma como o Governo tem gerido o impacto causado pela Covid-19 na área do Desporto. Pela parte que toca ao FC Porto, o presidente lembrou os prejuízos acumulados e a falta de cumprimento do Estado no que respeita ao que estava acordado com os clubes.





"Para além de ter prejudicado a saúde de muitas pessoas, tendo algumas ficado com mazelas, em termos de FC Porto foi um prejuízo enorme. A proibição de haver público nos estádios, que é uma coisa incompreensível, causou-nos prejuízos a rondar os 27 milhões de euros num ano. Num clube de futebol é trágico. Neste ano pagámos 42 milhões de euros, mais 7 milhões à Segurança Social de encargos que pertencem ao FC Porto, a juntar a isso tudo ainda o facto de o Estado manter o seu cariz lamentável de caloteiro, já que continua sem nos pagar a devolução do IVA que nos é devido, que nos tinha que ter pago no ano passado e que são alguns milhões de euros que muita falta nos fazem para cumprirmos as nossas obrigações. São efeitos todos negativos, sem ajuda de quem quer que seja, não tivemos nenhuma ajuda do Estado, não tivemos nenhum facilitar de pagamentos de impostos, pelo contrário, parece que há uma tentativa de nos asfixiar não nos devolvendo o que é nosso", revelou o líder dos dragões, na rubrica 'Retratos do novo mundo', no Porto Canal.