Pinto da Costa atira-se ao Benfica e fala em "tristes figuras"

Jorge Nuno Pinto da Costa utilizou o espaço que lhe é destinado na Revista Dragões, vulgo 'A página do Presidente', para dirigir várias críticas ao Benfica. Em causa está a postura adotada pelo rival no fim da meia-final que opôs águias e dragões, que os últimos venceram por 3-1.Ora, de acordo com o líder azul e branco, a final four da prova serviu para ressaltar "um regresso ao condicionamento dos árbitros" e" às tristes figuras de quem não tem dignidade de reconhecer que o adversário foi mais forte". "É claro que me refiro ao que aconteceu depois da meia-final em que o FC Porto derrotou com clareza o Benfica e que serviu para o nosso adversário voltar a um tipo de comportamento próprio de quem durante anos pôs e dispôs a seu bel-prazer de um sem número de gente que não servia o futebol, mas servia o Benfica", escreveu Pinto da Costa, que deixou ainda a garantia de que os dragões irão manter-se de olho neste tipo de comportamentos."O FC Porto continuará atento e vigilante, para que as competições não voltem a ter vencedores pré-anunciados. Enquanto esperamos que a justiça faça o seu trabalho, o futebol tem de ser capaz de se autorregular e de impedir que quem se diz anos à frente faça o tempo voltar dois ou três anos para trás", frisou o presidente do FC Porto