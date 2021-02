Pinto da Costa atira-se a João Paulo Rebelo: «Não foi enterrado, mas anda morto, desertou...»

Para lá das queixas em relação à arbitragem do jogo entre Sp. Braga e FC Porto, Pinto da Costa apontou o dedo ao Secretário de Estado da Juventude e do Desporto pela sua falta de ação. No entender do presidente do FC Porto, João Paulo Rebelo "não foi enterrado, mas anda morto, desertou" e que, por isso, não pode apelar ao governo para intervir.





"Analisem o que se passou. Analisem bem as jogadas que houve durante todo encontro para ver a dualidade de critérios. A expulsão do Uribe todos viram... Basta! Vamos dizer solenente basta! Queremos paz no futebol, mas não provoquem mais, não brinquem com o esforço de jogadores, treinadores e adeptos do FC Porto. Apelo à serenidade, mas volta a dizer basta! Sei que não temos um Secretário de Estado do Desporto, todos sabem que não temos. Não posso apelar ao governo, porque morreu. Não foi enterrado, mas anda morto, desertou, não vale a pena fazer o apelo ao que não existe. Deixo aqui um aviso: basta! Peço serenidade total, apelo à serenidade de todos, mas quero dizer que basta e que ninguém nos vai vergar", atirou.