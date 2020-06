Pinto da Costa contra-ataca: «Benfica falou a verdade até há 10 minutos...»

Pinto da Costa vincou esta 5.ª feira à noite o facto de, em virtude do empate do Benfica com o Tondela, o FC Porto voltar a depender apenas de si para ser campeão. O presidente dos dragões assinalou o dado, como candidato à liderança dos dragões pela lista A, numa entrevista ao 'Portal dos Dragões', que se iniciou poucos minutos após o fim do encontro dos encarnados."O jogo com o Famalicão foi atípico, um jogo para esquecer em todos os aspetos. O Benfica disse que passou a ser o único clube a depender de si. E falou verdade... até há uns 10 minutos. Agora é o FC Porto que volta a depender de si para ser campeão", referiu Pinto da Costa, dando conta a estranheza de ter assistido a um jogo sem público: "É quase a sensação de ir a bom restaurante, mas servirem-nos a comida sem sal. Ter um estádio sem gente, com meia dúzia de pessoas, é uma tristeza, quase a roçar a insensatez. Foi um jogo atípico, que correu mal. Tivemos muitas oportunidades na fase inicial, poderia ter sido um jogo fácil. Tínhamos uma estratégia para a 2ª parte e sofremos um golo atípico que alterou o sentido do jogo."Mesmo antes do empate do Benfica, Pinto da Costa mantinha pela confiança na conquista do título, assegurou. "Ficámos tristes, mas como disse o Fernando Madureira, que dormiu mal, acreditamos sempre. A equipa e os responsáveis sentiram o mesmo. Faltam 9 jogos e há ainda 27 pontos em disputa. Sinceramente não pensava que 24 horas depois estaríamos de volta ao nosso lugar, mas... Tenho a certeza que na 4ª feira estaremos todos no Dragão em espírito e a equipa vai mostrar que está bem e com força para ganhar o campeonato", referiu.