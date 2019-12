Pinto da Costa: «Campeões? Há muitos imponderáveis que não controlamos»

Sérgio Conceição disse, no final do jogo do Jamor, que tinha uma forte convicção de que o FC Porto ia ser campeão. Uma esperança partilhada por Pinto da Costa, presidente dos dragões, pese embora o líder portista acredite que há muitos fatores que podem fazer com que isso não seja possível.





"Eu, convicções, não tenho de nada. Tenho as convicções religiosas. Agora que estou esperançado e convencido… podemos ser. Eu não dependo só do que fizer o Sérgio Conceição e os jogadores. Há muitos imponderáveis que não controlamos", atirou, numa aparente referência à arbitragem.