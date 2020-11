Pinto da Costa sentiu-se mal na homenagem a Reinaldo Teles junto ao Dragão

Pinto da Costa sentiu-se mal esta sexta-feira junto ao Estádio do Dragão onde decorria a homenagem a Reinaldo Teles, que morreu na quarta-feira vítima de covid-19.





Tudo sucedeu durante o cortejo fúnebre do antigo dirigente do FC Porto. Depois de um minuto de silêncio junto à bandeira dos dragões e de Sérgio Conceição e Pinto da Costa terem entregado uma coroa de flores à família, o cortejo seguia a pé em direção ao museu, mas Pinto da Costa sentiu-se mal. O presidente do FC Porto foi prontamente auxiliado, colocado no interior de um carro e encaminhado para o interior do estádioJá na conferência de imprensa, Sérgio Conceição explicou: "É normal que não se tenha sentido tão bem num determinado momento por esse conjunto de emoções, uma pessoa que conhecia há tantos anos, tiveram tantos êxitos juntos no FC Porto. Mas está tudo bem com o nosso presidente", afirmou.Entretanto, após a conferência, Pinto da Costa já foi visto a circular a pé dentro do estádio.(notícia atualizada às 13h20)