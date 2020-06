Pinto da Costa: «Cidade FC Porto é um dos objetivos principais que me levaram a candidatar»

Mais de 6 mil pessoas marcaram este domingo presença no segundo dia de eleições do FC Porto, algo que signifca, para Jorge Nuno Pinto da Costa, atual presidente dos dragões, "um sinal de vitalidade" do clube.





Em declarações à RTP, o dirigente azul e branco mostrou-se orgulhoso pela presença em força e peso dos associados do clube e abordou ainda o plano da Cidade FC Porto, "um dos objetivos principais" que levou Pinto da Costa a recandidatar-se à presidência do clube da Cidade Invicta, tal como o próprio assumiu."[Seis mil pessoas presentes no ato eleitoral] É positivo, é um sinal de vitalidade, de interesse dos sócios pela vida do FC Porto e congratulo pela forma ordeira e eficaz com que tem acontecido esta votação. São já mais de 6 mil pessoas, em plena ordem, é um sinal de vitalidade do clube. Como presidente, orgulho-me muito de ter esta situação a acontecer nos dias de hoje. Amanhã será verificar o que há e terei o dia ocupado com a Assembleia-geral da Liga onde irei estar presente", começou por referir o presidente do FC Porto."Cidade FC Porto é um dos objetivos principais que me levaram a candidatar-me e julgo que vamos conseguir uma realização à altura dos pergaminhos do FC Porto.""Eu acho que o Dr. Rui Moreira foi mais visado e esqueceu-se de perguntar aos candidatos se autorizavam que concorresse ao conselho superior. Foi uma falha. Mas ele como não os conhecia, não teve oportunidade. Para mim, ter o presidente da Câmara do Porto e ser o Dr. Rui Moreira é motivo de orgulho. E considerar que é político não faz sentido. Se o fosse, pertenceria a algum partido. E embora tivesse oportunidade, nunca o quis, sempre quis ser completamente independente. E ser presidente da Câmara Municipal do Porto é um lugar de paixão porque só se pode ser presidente da Câmara se se amar a terra. O Dr. Rui Moreira ama a cidade do Porto.""Quando as decisões são absurdas é difícil prever o que virá a seguir, é absurdo ter camarotes de 16 lugares e não poder ter lá ninguém. Qualquer dia até nos pedem para tirar os camarotes do estádio. Não faço a mínima ideia, da mesma forma que as pessoas que decidiram isto não fazem a mínima ideia do que é um estádio de futebol", concluiu.