Pinto da Costa: «Com o Santa Clara, temos um campeonato verdadeiramente português»

Depois da visita à Casa do FC Porto de São Miguel e do jantar com cerca de 250 associados, na noite de sexta-feira, Jorge Nuno Pinto da Costa foi recebido, na manhã deste sábado, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Ponta Delgada.

Acompanhado por Fernando Gomes, Reinaldo Teles e Adelino Caldeira, administradores da SAD, o líder azul e branco chegou à Câmara Municipal por volta das 10 horas, onde já se encontrava José Manuel Bolieiro, presidente da autarquia, que lhe dedicou algumas palavras e lhe entregou uma placa em jeito de saudação e um livro sobre os Açores.

Agradecendo as recordações, Pinto da Costa assumiu ser um admirador da "encantadora ilha" de São Miguel, na qual, confessou, já foi "sócio de uma empresa", ainda antes de ser presidente. "Conheco a ilha de uma ponta à outra. Há 36 anos, tinha uma empresa aqui e vinha cá de 3 em 3 meses passar uma semana. Aproveitava e ia à Lagoa das Sete Cidades ou comer o cozidinho às Furnas", referiu, em tom bem-disposto.

Já sobre o Santa Clara, o líder dos Dragões manifestou um profundo agrado pelo regresso à Liga NOS e deixou um desejo. "Espero que o Santa Clara se mantenha por muitos anos. Hoje, com o regresso do Santa Clara, temos um campeonato verdadeiramente português. Temos todo o pais representado", frisou, finalizando o seu discurso com a entrega ao presidente da Câmara de uma peça de porcelana com a pintura da cidade do Porto.

De seguida, Pinto da Costa visitou o Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, onde reflectiu perante um esplendoroso e reservado altar, ainda antes de observar a exposição de capas local e de receber um terço e um livro.