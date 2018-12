Pinto da Costa comemora 81.º aniversário

Pinto da Costa vive hoje mais um dia especial não só na cadeira presidencial do FC Porto, como principalmente na sua vida, uma vez que comemora o 81º aniversário. O carismático líder dos dragões mantém uma pujança invejável e nesta altura tem motivos para estar feliz com a época do FC Porto, uma vez que a equipa de Sérgio Conceição vai dobrar o ano na liderança do campeonato, com quatro pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o eterno rival Benfica.

Para além disso, Pinto da Costa viu o seu FC Porto regressar às conquistas em 2018, com a vitória no campeonato e na Supertaça, e mais um apuramento para os oitavos-de-final da Champions, desta vez com direito a recorde igualado. Um ano favorável que lhe permitiu atingir a fasquia dos 60 troféus, reforçando o título de presidente com mais troféus conquistados no Mundo. Quase 37 anos de presidência recheados de êxitos nacionais e internacionais.