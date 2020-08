Pinto da Costa: «Como presidente, este foi o título que mais alegria me deu»

Pinto da Costa esteve com o plantel e com a equipa técnica a entregar os troféus relativos às conquistas da Liga NOS e da Taça de Portugal ao Museu do FC Porto. Na hora de discursar, o presidente dos dragões admitiu que os sucessos desta época, por tudo o que envolveram, foram, para ele, mais especias do que nunca.





"Como presidente, este foi o título que mais alegria me deu, por toda a situação caótica que se vivei no país e no Mundo. O sentimento, para além de grande felicidade, é de vos dizer obrigado. Estão na história do FC Porto. Por isso fiz questão que viessem ao Museu, a história está no Museu. Futuro constrói-se no estádio, nos gabinetes e no Olival, a historia é aqui que ela fica perpetuada. Muitos já aqui estavam, agora ficam ainda mais, ligados ao título mais difícil e mais merecido que o FC Porto venceu ao longo de toda a sua história", frisou Pinto da Costa, destando a forma como a equipa soube reagir a todas as adversidades."Meus queridos campeões, este nome não é para qualquer um, para o ser é preciso merecê-lo. Para o merecer é preciso ter as qualidades físicas, morais e intelectuais que todos revelaram desde a primeira hora. O percurso foi longo e difícil, com muitas cascas de banana para nos fazer cair. Mas a tudo soubemos reagir e tudo conseguimos ultrapassar", anotou o presidente do FC Porto.