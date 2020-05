Pinto da Costa: como se encontra o campeão e o ministro que "gosta mais do inferno, que é vermelho"

Pinto da Costa considera que caso a Liga NOS não termine o campeão deve ser o atual primeiro classificado, no caso o FC Porto. O presidente dos dragões lembrou que essa foi a linha seguida para a 2.ª Liga e também em França.





Primeiro-ministro e ministro das finanças assíduos na tribuna da Luz, um secretário de Estado do desporto que facilita contactos ao Benfica, um ministro dos negócios estrangeiros que manifesta "aversão ao azul". Nem na administração do Benfica há tanto benfiquismo. Já mete nojo pic.twitter.com/nwMi6irwxi — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) May 11, 2020

"Anulação deste campeonato? O que se jogou não pode ser anulado. Depois se se resolver não jogar pode dar-se o campeonato por decreto a quem quiserem. O que tem sido feito nos outros campeonatos que acabam é com a classificação que está, não a que gostaríamos que fosse. Na 2.ª Liga subiram os que estava em primeiro e em segundo. E pelo menos um dos que estava abaixo tinha muitas possibilidades ainda. Ou então definir por decreto", começou por dizer Pinto da Costa após uma audiência no Palácio de Belém, deixando depois críticas a Augusto Santos Silva, que numa outra audiência no Parlamento retirou a máscara enquanto dizia ser da "aversão ao azul" "Ainda hoje vimos um ministro a dizer que tinha aversão ao azul, a propósito de uma máscara. Se for esse ministro a decretar, o FC Porto não seria campeão. Se calhar era ao céu que se referia, não ao FC Porto. Se calhar gosta mais do inferno, que é vermelho. O que está a ser feito em França é que o primeiro foi campeão. Acha que deve ser o quarto ou quinto?", rematou o líder dos dragões.