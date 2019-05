Pinto da Costa: «Conceição fala com os adeptos sempre que quiser»

Pinto da Costa assistiu com naturalidade à conversa que Sérgio Conceição protagonizou com alguns adeptos do FC Porto à saída da equipa do Estádio do Rio Ave, na última sexta-feira. O técnico tem carta branca presidencial para abordar os apoiantes portistas quando entende que o deve fazer.

"O Sérgio Conceição fala com os adeptos sempre que quiser, não tem qualquer problema. Nem se alterou a forma de estar, nem de trabalhar, nem de viver intensamente o clube", disse ontem Pinto da Costa, à margem das comemorações da conquista da Youth League por parte da equipa sub-19, em declarações difundidas pelo portal ZeroZero.

A eventual mudança de hábitos entre os dragões relacionar-se-ia com o ambiente de contestação à equipa que foi visível após o empate com o Rio Ave, na última jornada do campeonato português. Para o líder azul e branco, a reação dos adeptos insere-se no que é hábito quando os resultados não vão ao encontro dos desejos das bancadas. "Isso faz parte do futebol, são coisas que passam naquele momento. No dia a seguir, isso já não existe", concluiu sobre este tema.

Tal como o nosso jornal já noticiou nos últimos dias, independentemente do desfecho da Liga NOS, os responsáveis da SAD, nomeadamente o presidente, Pinto da Costa, e o seu diretor-geral, Luís Gonçalves, mantêm intacta a confiança depositada no trabalho do técnico e pretendem que cumpra o contrato.