Pinto da Costa confia em Conceição: «Espero não ter outro treinador enquanto for presidente»

Pinto da Costa tem total confiança em Sérgio Conceição. O presidente dos dragões disse mesmo que conta com o técnico para o resto do tempo que estiver à frente do clube."Estou contente, esperançado e confiante. Confio plenamente no treinador, escolhemos o plantel dentro daquilo que ele queria. Ele é o meu treinador, espero não vir a ter outro no FC Porto enquanto eu for presidente", frisou à RTP.O presidente dos azuis e brancos criticou ainda a forma como o episódio do técnico com Danilo foi noticiado: "Quando se consegue fazer um acontecimento nacional de uma pequena desavença que não teve consequência alguma, consegue-se fazer disso programas e programas televisivos para se discutir e comentar isso. É sinal de que o FC Porto ainda assusta muita gente."Sobre a partida em Krasnodar, o dirigente sublinhou ter-se tratado de "um jogo muito bom e sobretudo num ambiente magnífico, com uma equipa muito forte e um clube muito bem organizado, que foi uma surpresa".Qustionado sobre as palavras de Domingos Soares de Oliveira , diretor executivo da SAD do Benfica, sobre o atual clima do futebol português, Pinto da Costa interrompeu a pergunta e não quis alongar-se: "Não comento. As opiniões dele devem interessar aos benfiquistas. A mim não me interessam. E não vou comentar por duas razões: primeiro, não as ouvi, e segundo, não sou comentador."