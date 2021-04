Pinto da Costa: «Conseguiram o impensável, que foi enervar-me num jogo de voleibol»

A AJM/FC Porto entregou o título de campeã nacional ao Museu do FC Porto, esta quinta-feira, numa cerimónia que teve a presença de Pinto da Costa, do plantel da equipa de voleibol feminino e com o respetivo staff.





Ora, coube ao presidente dos dragões o discurso da cerimónia. Dirigindo-se às jogadoras, Pinto da Costa teceu elogios ao percurso e deixou uma confissão."As minhas palavras, antes de qualquer resposta, têm de ser para as campeãs. Vocês foram verdadeiramente umas campeãs. Eu gosto de voleibol, mas, desde que o FC Porto deixou de ter voleibol masculino não era assíduo adepto. Com o reaparecimento desta maravilhosa equipa, na ligação entre a Academia José Moreira e o FC Porto, tornei-me num fã de voleibol e fiquei sempre entusiasmado pela vossa maneira de jogar, mas, sobretudo, com o entusiasmo que vocês colocam em cada lance, em cada set e em cada jogo. É realmente fantástico e reconfortante, para quem tem tantas lutas no FC Porto, conseguir ter uma equipa que vibra como vocês vibram no decorrer dos jogos e com estes resultados finais.""O título de campeão nacional é mais do que merecido, foi conquistado contra tudo e contra todos e nesse todos está o maior inimigo, que foi a pandemia da covid-19. Vocês estiveram sujeitas a essa doença maldita, souberam reagir da melhor maneira e conseguiram, com o vosso trabalho e dedicação, dar fruto ao que os vossos técnicos e dirigentes tinham idealizado. Não me lembro de ter visto tanto entusiasmo no festejo, vocês estavam verdadeiramente felizes, sentia-se no mais pequeno gesto em todas vós. Das que jogaram mais às que jogaram menos, todas transpiraram uma felicidade contagiante.""Vocês conseguiram algo que para mim era impensável, que foi enervar-me num jogo de voleibol. Confesso que durante o quarto set não consegui estar sentado e de vir cá para trás andar. Só não compreende quem não lidar convosco, quem não se habituar a ver-vos, a conhecer-vos e a perceber a forma como sentem a camisola que vestem, o companheirismo que há entre todas em todos os momentos. Realmente vocês são um exemplo para todos os atletas, inclusive do FC Porto.""Este momento é extramente agradável para mim, espero que se repita, que não tenha de ser assim às carradas, que possamos ver aqui sempre que ganhemos um troféu, que é bom sinal. Desejo-vos muitas felicidades nas vossas carreiras e sobretudo nas vossas vidas. Que sejam muito felizes e que sintam que a vossa felicidade também contribui para a minha. Muito obrigado e muitos parabéns a todas."