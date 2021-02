Pinto da Costa: «Corona, Marega e Taremi tornaram-se alvos fáceis da agressividade de quem os enfrenta»

Pinto da Costa deixou uma série de críticas à arbitragem, no rescaldo do empate do FC Porto em Braga. No seu artigo de opinião na revista Dragões, o presidente apontou alguns lances em que, no seu entender, a equipa de Sérgio Conceição foi manifestamente prejudicada.





"As últimas semanas não têm sido positivas para o futebol português. Nos jogos do FC Porto, uma série de decisões disciplinares difíceis de compreender tem tido duas consequências graves: por um lado, os nossos jogadores são constantemente penalizados por faltas duras, muitas vezes colocando em causa a sua integridade física, que não são devidamente sancionadas com cartões amarelos e vermelhos (às vezes, nem falta é assinalada!); por outro, aos nossos atletas é aplicado um critério muito mais apertado, que já nos tem deixado a jogar com dez durante bastante tempo em jogos importantes. Há dados esclarecedores. Em 2020/21, já houve quatro jogadores do FC Porto expulsos em encontros do campeonato, enquanto os nossos adversários não levam um cartão vermelho desde a primeira jornada. Qualquer pessoa séria que veja os nossos jogos sabe que nem uma coisa nem a outra são normais", começou por escrever Pinto da Costa, dando depois alguns exemplos."Um dos efeitos mais perversos destas atuações disciplinares tem sido uma espécie de legitimação do jogo duro dos nossos oponentes. Tem-no sentido bem no corpo um atleta como o Corona, indiscutivelmente um dos mais talentosos do campeonato, mas também outros, como o Marega e o Taremi, parecem ter-se tornado alvos fáceis da agressividade - às vezes da violência - de quem os enfrenta. Mesmo não fazendo qualquer juízo de intenção sobre os árbitros, não posso deixar de associar várias destas más decisões a alguns dos resultados recentes que não nos satisfazem. As expulsões poupadas ao Pizzi, ao Nuno Tavares e ao Vertonghen não influenciaram o empate com o Benfica? O segundo amarelo não mostrado ao Palhinha não influenciou a derrota com o Sporting para a Taça da Liga? O segundo amarelo ou o vermelho direto não exibidos ao Calila não influenciaram o empate com o Belenenses SAD? E a expulsão do Corona em Braga, depois de levar um amarelo num lance que foi pisado, não foi decisiva para o empate? Tudo isto são factos e perguntas. Não faço mais do que apontar lances relevantes que foram identificados como erros pela generalidade dos críticos de arbitragem", prosseguiu o presidente, concluindo com o caso de Nanu e o do FC Porto B."Podia continuar a enumerar perplexidades, como a nomeação para um jogo de um candidato ao título de um árbitro altamente pressionado por uma polémica de semana anterior envolvendo outros dois candidatos. Podia discorrer sobre o que se tem passado nos jogos do FC Porto B, que até parece não ser bem-vindo na 2.ª Liga. Podia até referir que felizmente esta crónica não é dedicada a uma tragédia, como a que esteve prestes a envolver Nanu na sequência de um lance que o nosso administrador Vítor Baía explicou brilhantemente, com a autoridade de quem é um dos melhores guarda-redes da história do futebol. Mas concluo com uma mensagem simples: não nos vergam. Ninguém verga as nossas equipas, os nossos treinadores e os nossos adeptos. Nunca desistiremos de lutar com todas as nossas forças por aquilo que tanto ambicionamos e tanto merecemos", rematou Pinto da Costa.