Pinto da Costa critica António Costa: «Só tem tempo para a Seleção e para o clube dele»

Pinto da Costa voltou a atacar António Costa e o Governo pela postura adotada no tema do regresso do público aos estádios. O presidente do FC Porto revelou que os clubes vão reagir a tudo o que se está a pensar e pedir uma audiência ao Primeiro-Ministro, mas confessou não saber se este terá tempo.





"Acho que os clubes vão reagir. Ficou pedida uma audiência ao primeiro ministro, não sei se terá tempo para o futebol porque parece que no futebol só liga à Federação e ao clube dele", ironizou, referindo-se à ligação de António Costa ao Benfica."Se nos vai receber, não sei. Seja como for, é necessário que o povo que gosta de futebol, que sente falta do futebol, que trabalha no futebol, tome atitude conjunta e se revolte contra este estado de coisas", acrescentou.