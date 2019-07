Pinto da Costa dá os parabéns à seleção nacional de hóquei em patins e critica o Governo

A conquista do Campeonato do Mundo de hóquei em patins por parte da seleção portuguesa não passou despercebida a Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, que aproveitou a Página do Presidente da Revista Dragões para deixar uma mensagem de parabéns à equipa nacional.





Salientando que os jogadores portugueses "foram fantásticos no seu valor", o líder dos azuis e brancos atribuiu palavras bastante elogiosas para os atletas, mas não utilizou o mesmo registo quando se referiu ao Governo, especialmente a Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação, e a João Paulo Rebelo, Secretário de Estado do Desporto."É verdade, somos campeões do Mundo de hóquei em patins, ao fim de 16 anos. Fruto de um magnífico trabalho da Federação Portuguesa de Patinagem, que soube unir uma grande geração de hoquistas, ao nível de outras já bem longínquas. Foram fantásticos no seu valor, exemplares no espírito de grupo, apaixonados por Portugal. Parabéns. Exultei, porque foi justo e muito merecido. (...) Gostei do entusiasmo do povo, e gostei da receção do Sr. Presidente da República à comitiva vencedora. Não gostei de ver na 'foto de família' o Sr. Ministro da Educação e o Sr. Secretário de Estádio do Desporto. Porquê? Que fizeram eles para que o êxito aparecesse? Estou certo de que nunca terão visto um jogo de hóquei em patins", lamentou.