Pinto da Costa: «Danilo entendeu que era o último momento de dar o salto e ganhar dinheiro»

Pinto da Costa comentou a saída de Danilo Pereira para o Paris Saint-Germain e admitiu que o médio deixou os dragões com o objetivo de ganhar mais dinheiro.





"Saiu por entendimento das duas partes. Entendeu que era o momento último que poderia ter de dar um salto e ganhar dinheiro, que foi o que o fez sair do FC Porto e o resto é conversa. Mostrar todo o meu apreço por ele, pela maneira como saiu e como sempre se comportou", referiu o presidente do FC Porto, em declarações emitidas pela Sport TV, antes do arranque da derradeira etapa da Volta a Portugal em bicicleta.