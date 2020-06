Pinto da Costa: «Daqui a 4 anos, teremos muito orgulho no que vamos entregar»

Pinto da Costa fez esta terça-feira o primeiro discurso do seu 15.º mandato como presidente do FC Porto, perto do final da cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais, no Estádio do Dragão. Agradecendo a várias figuras da história portista, mais ou menos importante, assim como aos sócios anónimos dos dragões, o dirigente mostrou-se confiante de que, em 2024, terá motivos para sorrir.





"Tenho muito orgulho do meu passado, do passado do FC Porto e do período em que fui presidente. Mas não foi a pensar no passado que os sócios, que me deram quase 70 por cento dos seus votos, votaram em mim. Foi por acreditarem que podemos fazer do FC Porto cada vez maior, resolver os seus problemas e ir mais além com novas realizações. Tenho a certeza absoluta que, daqui a 4 anos, a equipa que entregar o FC Porto aos vindouros terá muito orgulho no que vai entregar", afirmou Pinto da Costa."No dia 23 de abril de 1982 pela primeira vez tive de usar a palavra como presidente eleito do FC Porto. Estava ali sentado, a evocar e lembrar esse dia, e não pude deixar de começar por lembrar aqueles que me acompanharam e já não estão no meio de nós. Não querendo ser exaustivo, simbolizo-os a todos em três pessoas: Dr. Sardoeira Pinto, Dr. Pôncio Monteiro e o Eng. Armando Pimentel. Foram eles que iniciaram a campanha e lançaram, com o senhor Álvaro Pinto, que aqui está connosco, a possibilidade de um dia ter sido presidente do FC Porto.De então para cá passaram-se 13.920 dias, muitas alegrias pude viver no FC Porto, muitas tristezas, algumas embora pareçam muitas por poucas que sejam, muitas ingratidões tivemos de esquecer, mas acima de tudo sempre tive um apoio invulgar da massa associativa do FC Porto. E hoje não posso deixar de ter uma palavra de muito carinho para com os sócios anónimos, para aqueles que não querem, por muito que lhes peçam, cortar o elo de amor que os une ao presidente do FC Porto. Quando vinha a entrar nesta sala recebi uma chamada do português por quem tenho mais admiração como figura pública, o presidente Ramalho Eanes, que me telefonou a dar os parabéns e desejar as maiores felicidades. Ele que foi muito importante para nós pelo apoio que nos deu, demonstrou com esse telefonema que os homens de caráter não acedem aos pedidos de que se corte com o passado. Quero agradecer-lhe pessoalmente, pois foi muito importante para mim e para o FC Porto.Estes são dias difíceis para nós, todos nós sabemos. Tive um diretor galego, Perez Andion, que nos momentos de grandes dificuldades tinha uma frase curiosa: "Bem, se isto fosse fácil, o meu barbeiro era presidente. Pois não conheço ninguém mais portista que ele". Então, a equipa que eu escolhi dá garantias de que nos momentos difíceis não se foge, dá-se a cara. Tenho muito orgulho do meu passado, do passado do FC Porto e do período em que fui presidente. Mas não foi a pensar no passado que os sócios, que me deram quase 70 por cento dos seus votos, votaram em mim. Foi por acreditarem que podemos fazer do FC Porto cada vez maior, resolver os seus problemas e ir mais além com novas realizações. Tenho a certeza absoluta que, daqui a 4 anos, a equipa que entregar o FC Porto aos vindouros terá muito orgulho no que vai entregar. Estamos aqui porque amamos o FC Porto, amamos Portugal, e para Portugal é importante que o FC Porto se imponha, pois é um dos maiores baluartes do norte. É com muito orgulho que tenho atrás de mim a bandeira do FC Porto, de Portugal e da nossa cidade. Não nos esquecemos da nossa origem, temos orgulho. É a partir daqui que nos queremos consolidar cada vez mais, até ao extremo do Algarve, pois no sul também há pessoas boas.

Fomos atacados por termos muitos políticos na nossa lista. Eu tenho pena de ter mais. Há bons, menos bons, etc... Mas o que tenho a honra de ter na minha lista, são bons como politicos, mas se não o forem também não me preocupa. Pois são homens de grande caráter e coragem. Essas críticas, eu compreendo-as. Agora naturalmente ninguém consegue ter nas suas listas gente de tanta qualidade como eu consegui, pois não têm coragem de os convidar e, se os convidassem, se calhar vinham de mãos vazias. Quero agradecer-lhes a coragem de terem aceite o meu desafio. Nunca pedi nada a políticos. Infelizmente têm sido ofendidos até por gente nossa.



Termina um mandato que foi difícil, mas teve muitos êxitos. Agora que terminou não posso deixar uma palavra especial aos três elementos que deixam a direção, o Dr. Eduardo Tentugal Valente, ao Professor Emídio Gomes e ao meu amigo Joaquim Faria e Almeida. Aos novos, ao José Américo Amorim; ao Dr. Paulo Mendes; ao Vítor Baía e ao Fernando Gomes, que entram pela primeira vez na minha direção, digo-lhes por serem meus amigos, não pelo vosso nome ou pelo vosso passado. O passado é para os historiadores. Entraram porque sei que vão contribuir grandemente para o futuro do FC Porto. E é com esse espírito, que é preciso trabalhar muito, ser imaginativo, saber ouvir os que nos querem e não ouvir os do lado oposto. Uma palavra também para os membros eleitos para o Conselho Superior. Apreciei muito a candidatura da lista D, que mostraram uma pujança que interessa ao FC Porto. Não vieram atrás de lugares, vieram para servir o FC Porto. Fiquei muito feliz por terem entrado três membros dessa lista neste Conselho Superior. Que este órgão se reuna mais assiduamente para ajudar o clube.



Vamos todos iniciar um novo ciclo. Vamos todos ser dignos dos cargos que ocupamos, da confiança que hoje recebemos de tanta gente. Esperar que num próximo ato eleitoral votem ainda mais ainda. E fiquei muito sensibilizado por saber que a minha lista foi a mais votada entre os mais jovens, sinal de que, mesmo não vivendo o passado do clube, acreditam no futuro.





Uma última palavra para o presidente cessante da MAG Matos Fernandes. Dirigiu-me umas palavras tão elegantes que quero-as para o meu elogio fúnebre. Deixe-me dizer-lhe que a sua passagem pelo FC Porto permitiu-me ter a honra de ter mais um amigo com aquilo que eu aprecio mais, que é o carácter e a dignidade. Vou propor que na próxima AG o senhor seja elevado á categoria de presidente honorário, pelos serviços que prestou ao FC Porto nestes seis anos."