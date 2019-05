Pinto da Costa: «Depois de um campeonato contra as adversidades, há uma Taça para ganhar»

A final da Taça de Portugal realiza-se daqui a três dias e Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, já lançou o derradeiro encontro da prova raínha na "Página do Presidente" da 390.ª edição da Revista Dragões.Em jeito de balanço a tudo o que aconteceu na presente temporada, desde a "vitória na Supertaça", a um "campeonato discutito palmo a palmo e contra as adversidades", passando, inclusive, por "uma brilhante campanha na Liga dos Campeões", o líder portista virou as baterias para o jogo diante do Sporting, este sábado, garantindo que esse é um desafio "para ganhar"."De Vila Real a Braga, o percurso da nossa equipa foi imaculado, mas o êxito de toda a caminhada depende agora de um único jogoi, da final, na qual voltará a contar com o apoio dos adeptos, que acompanham o FC Porto desde o primeiro minuto da temporada", escreveu o presidente dos dragões, acrescentando que "vencer é o destino" escolhido pelos azuis e brancos "desde os tempos da fundação"."É por ele que não nos cansamos de correr, levantando sempre depois da queda. Não ser diferente em Oeiras. Vamos correr e jogar para ganhar", garantiu Pinto da Costa, que recordou que a Taça de Portugal foi o primeiro título que ergueu enquanto chefe do departamento de futebol."Curiosamente, a Taça de Portugal foi o primeiro troféu que toquei na qualidade de chefe do departamento de futebol, na altura com o saudoso José Maria Pedroto ao meu lado, e, anos mais tarde, seria também o primeiro troféu da minha presidência, conquistado já na doença do Mestre, a apenas duas semanas da nossa primeira final europeia, em Basileia", relembrou.