Pinto da Costa: «Otamendi tem história no FC Porto, levou o banho na Luz mas nunca houve interesse»

Ainda antes de assinar pelo Benfica, Nicolás Otamendi foi apontado a um regresso ao FC Porto. No entanto, segundo Pinto da Costa, essa possibilidade nunca esteve sequer em cima da mesa, visto que o defesa-central nunca foi abordado para tal.





"Ninguém falou com o Otamendi, ninguém falou com o City. Nunca foi opção, nem sequer foi abordado. Víamos isso e ríamo-nos. Otamendi tem história no FC Porto, faz parte do grupo que venceu a Liga Europa, que levou o banho de chuveiro lá na Luz quando fomos campeões, foi dos que mais festejou e sentiu essa vitória. Mas nunca tivemos interesse. E como esses, outros. Há jogadores que fizeram dezenas de notícias e nunca ninguém falou. Ainda há dias veio um do estrangeiro que ninguém conhecia", apontou, em entrevista ao Porto Canal.