Pinto da Costa: «Desrespeito da Liga foi chocante»

Pinto da Costa criticou esta sexta-feira a Liga por o FC Porto defrontar o Benfica à 3.ª jornada. O líder portista fala em "desrespeito chocante " para com um "representante português numa prova europeia". É que se os dragões tivessem garantido o apuramento para o playoff da Liga dos Campeões, estariam a defrontar o Olympiacos por estes dias.





"Foi o que calhou, mas não devia ter calhado porque mostra o descuido que a Liga teve para com o FC Porto. Infelizmente não aconteceu, mas se tudo tivesse corrido normalmente, teríamos jogado há dois dias na Grécia para amanhã ir à Luz e três dias depois outra vez com o Olympiacos. Infelizmente nãoi aconteceu. Mas o descuido e o desrespeito da Liga para com o representante português numa prova europeia foi chocante."