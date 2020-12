Pinto da Costa destaca apuramento do FC Porto e deixa recado ao Governo

O apuramento do FC Porto para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões também foi comentado por Pinto da Costa no seu artigo mensal na revista Dragões. O presidente elogiou o trabalho dos jogadores e de Sérgio Conceição e aproveitou para deixar um novo recado ao Governo.





"É muito difícil estar constantemente a disputar as fases mais adiantadas de uma competição tão dura, mas FC Porto tem-no conseguido muitas vezes, e com o Sérgio Conceição como treinador esta já é a terceira qualificação. O mérito da equipa e de todos os que a constituem é inquestionável. E o orgulho que o FC Porto deve representar para Portugal também", referiu o líder dos azuis e brancos, completando com a garantia de mais sucessos futuros."Uma vez mais foi o futebol, tão desprezado por quem nos governa, a colocar o nome do país no topo do mundo. Apesar das dificuldades que cada vez mais nos impõem, continuaremos a tentar levar ainda mais longe esta história tão bonita", finalizou.