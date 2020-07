Pinto da Costa destaca Conceição: «A tudo foi superior e tudo superou»

Pinto da Costa, na sua página na Revista Dragões do mês de julho, prestou "reconhecimento aos grandes artífices da conquista de mais um título nacional pelo FC Porto", colocando Sérgio Conceição acima de todos os outros.





"Em primeiro lugar, ao Sérgio Conceição. Orgulho-me do seu trabalho e rejubilo com o seu sucesso. Só um Homem com o seu caráter, a sua fé, a sua determinação, a sua inteligência e o seu amor ao nosso clube teria resistido aos ataques constantes de grande parte da comunicação social. Desde o início da temporada, no estádio de pré-época, à final da Taça da Liga em Braga, ao «filme» do boi no Jamor, ao pretenso caso Marega em Tondela, a tudo foi superior e tudo superou. Parabéns, Mister", escreveu Pinto da Costa, depois de iniciar o artigo conjugando o verbo 'acreditar' de uma forma original: "Eu, presidente do FC Porto, acreditei; Tu, Dragão de coração, acreditaste; Ele, Sérgio Conceição, acreditou; Nós, grupo de trabalho, acreditámos; Vós, sócios e adeptos, acreditastes; Eles, cartilheiros e palradores, nem querem acreditar."O líder portista seguiu a homenagem para os jogadores, frisando que "foram inexcedíveis no empenho" com que representaram o FC Porto e "deram tudo o que puderam e não puderam para enfrentar todos os obstáculos e conquistar no campo os pontos" necessários para celebrar o título. "Seguidamente uma palavra de muito apreço para a equipa técnica que sempre soube ser um verdadeiro complemento do seu líder, com um notável sentido de competência e lealdade", referiu Pinto da Costa, agradecendo ainda a ajuda da direção que lidera e do diretor geral do futebol [Luís Gonçalves].Os adeptos, sobretudo a claque mais numerosa do clube, também não foram esquecidos. "Aos Super Dragões, que sempre nos apoiaram, fosse na hora das muitas vitórias, fosse por ocasião de algumas derrotas. A sua presença e o seu apoio nestes tempos de futebol "à porta fechada" foram essenciais e um incentivo fantástico", escreveu o líder dos azuis e brancos.